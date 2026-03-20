Роботы-гуманоиды вышли на работу в китайский McDonald’s

Как пишут СМИ, ситуация в Китае сейчас «непростая». Население стареет, рабочих рук становится меньше. С другой стороны миллионы молодых людей не могут найти работу, но при этом не хотят идти на низкооплачиваемые и монотонные должности вроде той же работы в фастфуде. Тут на сцену выходят роботы. Их могут использовать для закрытия тех вакансий, на которые никто не соглашается.