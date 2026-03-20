Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2026, 12:10
1 мин.

Роботы-гуманоиды вышли на работу в китайский McDonald’s

«Бургер и патчкорд, пожалуйста. С собой»
В одном из ресторанов McDonald’s в Шанхае начали эксперимент с человекоподобными роботами. Пока они выполняют простые задачи: встречают посетителей, развлекают детей и т. д. Роботов для испытаний поставила китайская Keenon Robotics.
© finance.sina.com.cn

Как пишут СМИ, ситуация в Китае сейчас «непростая». Население стареет, рабочих рук становится меньше. С другой стороны миллионы молодых людей не могут найти работу, но при этом не хотят идти на низкооплачиваемые и монотонные должности вроде той же работы в фастфуде. Тут на сцену выходят роботы. Их могут использовать для закрытия тех вакансий, на которые никто не соглашается.

© finance.sina.com.cn

В будущем такие роботы могут не только приветствовать гостей, но и принимать заказы, разносить еду и мыть полы.

Источник:finance.sina.com.cn
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
,
#робот
,
#McDonald's