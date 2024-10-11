Роботы Илона Маска раздавали сувениры на презентации роботакси Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск продемонстрировал, что роботы могут выполнять повседневные задачи, такие как доставка посылок и полив растений. Маск пошутил, что роботы смогут «подавать напитки» и даже выгуливать собак или присматривать за детьми. С первым, кстати, они справлялись на мероприятии.

Optimus будет стоить от $20 000 до $30 000 в долгосрочной перспективе, и Tesla планирует начать массовое производство с продажами уже в следующем году. Маск назвал его «самым крупным продуктом всех времен».

На мероприятии зрители видели, как роботы играли с гостями в «камень, ножницы, бумага», махали толпе и раздавали небольшие подарочные пакеты. Хотя их функциональность пока ограничена, Tesla показала, как она видит будущее робототехники.