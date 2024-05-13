Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы в ещё нескольких районах Москвы

«Яндекс» расширяет зону доставки своих роботов-курьеров в Москве. Теперь они доставляют заказы из «Яндекс Еды» и «Яндекс Лавки» в несколько районов города, а также в деловой центр «Москва-Сити». Радиус, в котором могут действовать роботы, составляет 2 км от точки отправления.

В 2023 году «Яндекс» выпустил первую партию из 50 новых моделей роботов-курьеров и планирует увеличить их количество до 260 штук к концу 2024 года. В настоящее время основная часть роботов работает в Москве, а также в некоторых других городах, включая Иннополис и Сочи. Роботы доставляют более 200 магазинов и ресторанов в Москве.

Шестиколёсные роверы Яндекса, длиной около метра, доставляют заказы со скоростью пешехода, примерно 5 км/ч, по тротуарам. Они оборудованы сенсорами, позволяющими им обходить препятствия и ориентироваться даже в темноте. Компания работает над тем, чтобы снизить стоимость доставки роботами к 2025 году и улучшить их эффективность, используя сменные батареи и оптимизируя маршруты доставки.