Роботы лучше выявляют психические проблемы у детей, чем их родители

Команда робототехников, компьютерщиков и психиатров из Кембриджского университета провела исследование с участием 28 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Робот-гуманоид размером с ребенка провел серию стандартных психологических опросников для оценки психического благополучия каждого участника.

Дети охотно доверились роботу, в некоторых случаях поделившись с ним информацией, которой они еще не делились с помощью стандартного метода оценки - онлайн или личного анкетирования. Это первый случай использования роботов для оценки психического благополучия детей.

Исследователи говорят, что роботы могут стать полезным дополнением к традиционным методам оценки психического здоровья, хотя они не предназначены для замены профессиональной психиатрической помощи. Результаты были представлены 1 сентября на 31-й Международной конференции IEEE по интерактивному общению роботов и людей в Неаполе.