Роботы начали доставлять VR-гарнитуры для порно одиночкам в Лас-Вегасе

В компании рассказали, что идея использовать роботов стала ключевой. Клиентам не нужно взаимодействовать с людьми, хранить в гостиничных номерах VR-порно и специальную гарнитуру под него. В VR Bangers даже создали несколько специальных порносцен с высоким уровнем погружения и реализм.

Колёсные роботы доставляют гарнитуру Quest 2 с предустановленными фильмами VR Bangers. Утверждается, что они делают это настолько незаметно, что ваши соседи ничего не заметят. Нужно просто открыть верхнюю часть робота и достать то, что вам нужно. Компания заявляет, что дезинфицирует гарнитуры между использованием и берет около 50 долларов за весь день. Сейчас есть пять ботов, готовых обслуживать клиентов.