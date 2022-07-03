Роботы начали доставлять VR-гарнитуры для порно одиночкам в Лас-Вегасе

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Роботы начали доставлять VR-гарнитуры для порно одиночкам в Лас-ВегасеТехнофобы, закрываем вкладку
Компания под названием VR Bangers предложила жителям Лас-Вегаса нетипичную услугу. Её роботы-доставщики могут привезти любому желающему гарнитуру виртуальной реальности (VR), через которую можно смотреть порно. Предполагается, что услуга будет очень интересна одиноким людям.
В компании рассказали, что идея использовать роботов стала ключевой. Клиентам не нужно взаимодействовать с людьми, хранить в гостиничных номерах VR-порно и специальную гарнитуру под него. В VR Bangers даже создали несколько специальных порносцен с высоким уровнем погружения и реализм.
Колёсные роботы доставляют гарнитуру Quest 2 с предустановленными фильмами VR Bangers. Утверждается, что они делают это настолько незаметно, что ваши соседи ничего не заметят. Нужно просто открыть верхнюю часть робота и достать то, что вам нужно. Компания заявляет, что дезинфицирует гарнитуры между использованием и берет около 50 долларов за весь день. Сейчас есть пять ботов, готовых обслуживать клиентов.