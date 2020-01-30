Роботы начали отнимать «рабочие места» и у животных

С предложением выступила организация по борьбе за права животных (PETA). Она требует заменить Фила на робота-аниматроника с искусственным интеллектом. Таким образом робот может лишить Фила «рабочего места», на котором тот каждый год, 2 февраля, выступает в качестве предсказателя. По традиции во время праздника люди следят за поведением сурка: если он вылезет из норки надолго, то зима должна скоро закончиться.

В PETA утверждают, что безобидная с виду традиция вызывает большой стресс у животного: его вытаскивают из норы к толпе людей и множеству вспышек. Кроме того, условия жизни сурка в городе далеки от естественных.

Зоозащитники уверены, что лучше использовать робота. Он не только не будет испытывать стресс, но и сможет давать точные прогнозы погоды.