Роботы начнут доставлять продукты из магазина «Пятерочка»

Компания X5 Group начала тестировать доставку онлайн-заказов из магазинов «Пятёрочка» с помощью роботов. Пока проект работает в пилотном режиме в Москве, охватывая районы на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и Петровско-Разумовском проезде. После завершения тестового этапа планируется расширение проекта и добавление автоматизированной доставки для магазинов «Перекрёсток».

Роботы предоставляются в аренду компанией «Яндекс», которая также занимается их техническим обслуживанием и созданием точных карт для навигации. Для удобства работы с роботами было обновлено программное обеспечение, чтобы сотрудники могли готовить их к выполнению заказов без особых сложностей.

Каждый робот-курьер может передвигаться на расстояние до 2 км, самостоятельно маневрировать в городской среде, избегать препятствий и забираться на бордюры высотой до 10 см. Нейросети помогают им распознавать объекты и выбирать оптимальные маршруты. Как отметил Сергей Паньков из X5 Digital, в этом году планируется расширение проекта на новые районы Москвы для тестирования различных сценариев доставки.