Роботы начнут переносить боеприпасы за американских военных

Роботов разработала американская компания General Dynamics Land Systems. Всего военным должны поставить 624 новых носильщика.

Помимо собственно перевозки вещей роботы также смогут заниматься разведкой. В целом, они должны повысить мобильность подразделений.

MUTT может перевозить грузы массой до 454 килограммов, способен работать на протяжении 72 часов и преодолевать расстояние до 100 километров. Кроме того, робот может служить в качестве зарядного устройства: в движении он вырабатывает до 1 киловатта электричества.

MUTT работает как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением оператора. На робота можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников.