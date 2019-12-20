Наука и технологии
Сегодня 15:36
Роботы научились готовить хот-доги не хуже, чем люди
Это может показаться незначительным достижением, но на деле всё не так
Инженеры из Бостонского университета создали роботов, способных успешно готовить и подавать хот-доги. Обучить автоматов учёные смогли с помощью искусственного интеллекта.
Хоть это и звучит как незначительное достижение, приготовление пищи — довольно сложная работа для роботов. Она требует базовых знаний и навыков, которые не воспринимаются людьми как нечто сложно. Но для машины могут быть непростым набором действий.
Исследователи смогли добиться того, чтобы их роботы готовили блюда на уровне людей-мастеров, с помощью обучения с подкреплением. Это один из способов машинного обучения, в ходе которого система тренируется, взаимодействуя с некоторой средой. Обучение с подкреплением позволяет системе воспринимать успешные действия как вознаграждение.
В случае с приготовлением хот-дога успешным действием считается создание блюда с соблюдением правильного порядка.