Роботы научились готовить хот-доги не хуже, чем люди

Хоть это и звучит как незначительное достижение, приготовление пищи — довольно сложная работа для роботов. Она требует базовых знаний и навыков, которые не воспринимаются людьми как нечто сложно. Но для машины могут быть непростым набором действий.

Исследователи смогли добиться того, чтобы их роботы готовили блюда на уровне людей-мастеров, с помощью обучения с подкреплением. Это один из способов машинного обучения, в ходе которого система тренируется, взаимодействуя с некоторой средой. Обучение с подкреплением позволяет системе воспринимать успешные действия как вознаграждение.

В случае с приготовлением хот-дога успешным действием считается создание блюда с соблюдением правильного порядка.