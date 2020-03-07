Наука и технологии
Сегодня 15:19
Роботы научились накрывать на стол, наблюдая за людьми
Это довольно сложная задача
Специалисты по робототехнике пытаются облегчить процесс обучения устройств, чтобы в будущем их можно было легко приспособить под выполнение различных задач. Как пишет ресурс TechXplore, роботы уже научились накрывать на стол, наблюдая за людьми.
Систему для обучения роботов таким сложным задачам разработали специалисты из Массачусетского технологического института (MIT). В основе системы лежит способность одновременно оценивать неоднозначные требования, чтобы достичь цели. Система всегда выбирает действия, которые вероятнее всего приведут к успеху, основываясь на «убеждениях» о том, что именно нужно для выполнения задачи.
Учёные сначала дали роботу изучить то, как человек расставляет по обеденному столу различные приборы — вилки, ложки, ножи, тарелки. Затем роботизированная рука сама накрыла на стол определённым образом.