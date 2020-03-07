Роботы научились накрывать на стол, наблюдая за людьми

Систему для обучения роботов таким сложным задачам разработали специалисты из Массачусетского технологического института (MIT). В основе системы лежит способность одновременно оценивать неоднозначные требования, чтобы достичь цели. Система всегда выбирает действия, которые вероятнее всего приведут к успеху, основываясь на «убеждениях» о том, что именно нужно для выполнения задачи.

Учёные сначала дали роботу изучить то, как человек расставляет по обеденному столу различные приборы — вилки, ложки, ножи, тарелки. Затем роботизированная рука сама накрыла на стол определённым образом.