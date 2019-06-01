Роботы научились собирать малину

Собирать малину — не самое чистое занятие, из-за того, что ягоды легко раздавить. Поэтому оно довольно сложно для роботов. Считается, что если автомат сможет справиться со сбором малины, то он легко соберёт и другие фрукты и овощи.

Робот компании Fieldwork Robotics доказал, что может это делать. Его система камер детектирует зрелые ягоды, а две руки-манипулятора аккуратно срывают плод и кладут его в контейнер. Робота испытали на ферме в Западном Суссексе. Сейчас инженеры занимаются анализом данных, полученных во время испытаний. После этого компания снова протестирует робота, но уже в других местах.

Начать коммерческие продажи сборщика малины планируется в 2020 году.