Роботы под видом людей опросили россиян об их зарплате

Выборку для опроса сформировала автоматизированная платформа Reffection. Она выбрала 12 тысяч человек, отталкиваясь от их пола, возраста и региона. После этого роботы обзвонили людей, задали им вопросы и занесли ответы в базу данных.

Наиболее распространённой суммой заработной платы среди опрошенных оказалась 25 тысяч рублей. Уровень доходов, ожидаемо, оказался выше у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: 31,3% москвичей заявили, что их доход находится в пределах 26 — 50 тысяч рублей. Как это ни странно, процент людей с такой зарплатой чуть выше в Санкт-Петербурге (38,7%).

Опрос проходил среди жителей восьми городов-миллионников, а также Калининграда и Владивостока.