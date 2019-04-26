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Роботы под видом людей опросили россиян об их зарплате

Наиболее распространённый уровень зарплаты — 25 тысяч рублей
Компания Reffection, разрабатывающая технологии автоматизации для колл-центров, провела телефонный опрос среди россиян об уровне их зарплаты. Разговаривали с людьми роботы с человеческими голосами.

Выборку для опроса сформировала автоматизированная платформа Reffection. Она выбрала 12 тысяч человек, отталкиваясь от их пола, возраста и региона. После этого роботы обзвонили людей, задали им вопросы и занесли ответы в базу данных.

Наиболее распространённой суммой заработной платы среди опрошенных оказалась 25 тысяч рублей. Уровень доходов, ожидаемо, оказался выше у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: 31,3% москвичей заявили, что их доход находится в пределах 26 — 50 тысяч рублей. Как это ни странно, процент людей с такой зарплатой чуть выше в Санкт-Петербурге (38,7%).

Опрос проходил среди жителей восьми городов-миллионников, а также Калининграда и Владивостока.

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Фото: Rusbase
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