Роботы помогут построить огромный телескоп на Луне

Речь идёт о радиотелескопе, который способен исследовать космос в радиоволновом диапазоне. Аппаратуру построят в чаше кратера на обратной стороне Луны. Диаметр установки составит километр. Обратная сторона спутника Земли была выбрана не случайно: там телескоп будет защищён от радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем.

Если проект всё-таки будет реализован, то новый радиотелескоп с заполненной апертурой станет самым большим в Солнечной системе.

Созданием телескопа должны будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel. Они растянут проволочную сетку с закреплением на стенках кратера. Затем будет установлен подвесной облучатель.

Сообщается, что на сегодня команда проекта получила девять месяцев для завершения первого этапа, а также $125 тысяч.