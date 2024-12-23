Роботы построят для Саудовской Аравии мегаполис в пустыне

Опубликовано 23 декабря 2024, 23:151 мин.
Роботы построят для Саудовской Аравии мегаполис в пустынеNeom
Саудовская Аравия использует робототехнику для ускорения строительства Neom, амбициозного проекта в пустыне. Neom призван «диверсифицировать» экономику страны, которая хочется слезть с «нефтяной игры» и сосредоточиться в том числе на туризме. Среди ключевых частей проекта затесался и The Line, футуристический город в виде линии.
Чтобы упростить процесс строительства, инвестиционный фонд Neom вложил средства в европейскую компанию GMT Robotics. Основное внимание уделяется автоматизации таких задач, как производство арматуры, необходимой для бетонных конструкций. В настоящее время Neom потребляет около 20% мирового объема стали, что делает эффективность приоритетной задачей.
Генеральный директор GMT Robotics Ульрих Дайхманн рассказал о преимуществах робототехники в строительстве, включая ускорение работ, снижение затрат, повышение безопасности и гибкость проектирования. Это партнерство следует за другими инвестициями Neom, включая строительство крупного бетонного завода.