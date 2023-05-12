Роботы скорее всего заберут у вас работу: что делать и стоит ли переживать

Роботы скорее всего заберут у вас работу: что делать и стоит ли переживатьПрежние профессии если и упразднят, новые тоже появятся
Роботы и искусственный интеллект (ИИ) уже давно стали предметом обсуждения, когда речь заходит о будущем работы человеком. Заменят ли они людей или расширят их возможности? Недавняя статья, опубликованная на Hackernoon, призвана развеять дебаты «замена против дополнения».
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Исследователи обнаружили, что работники «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей), которые часто ассоциируются со страхом перед автоматизацией, на самом деле меньше всего подвержены воздействию ИИ. Именно высокооплачиваемые «белые воротнички», занятые в сфере финансов, программирования, написания текстов и обработки информации, подвержены наибольшему воздействию автоматизации: 50% или более их задач потенциально могут быть автоматизированы.
При этом не стоит опасаться интеграции роботов в такие отрасли, как заводы и склады. Исторически сложилось так, что рост автоматизации в долгосрочной перспективе приводит к увеличению числа наемных работников. Более того, по мере развития искусственного интеллекта и робототехники появляются новые профессии. Появились такие области, как «оперативная инженерия», где требуются люди, умеющие создавать правильные запросы, чтобы добиться желаемых результатов от роботов.
Несмотря на опасения по поводу безопасности работы и заработной платы, работникам следует подумать о том, как роботы могут быть интегрированы в рабочие процессы для повышения безопасности, эффективности и производства, пишет автор статьи.
В конечном счете, будущее работы - за гибридной рабочей силой, в которой люди и роботы будут сотрудничать. Усилия по повышению квалификации и переквалификации, а также готовность к обучению могут расширить возможности работников в этой новой эре.