Ferra

Роботы смогли заменить медсестру в процедурном кабинете

Справляются лучше людей
Учёные испытали робота, способного брать кровь для анализа даже из сложных вен. Более того, устройство может само анализировать взятые образцы.

По сути, роботы смогли заменить медсестру в процедурном кабинете и даже в чём-то превзойти её. В перспективе устройство сможет осуществлять не только забор крови, но и другие процедуры.

Роботы уже прошли клиническое исследование под надзором учёных из Ратгерского университета в США. Устройства продемонстрировали эффективность на уровне и даже выше, чем у медицинских работников. Общий показатель эффективности оказался равен 87%. А если брать только людей с «лёгкими» венами, то вообще 97%. Что касается обычных медсестёр, то они испытывают трудности в заборе крови у 27% пациентов с плохо просматриваемыми венами, и у 40% — с венами, которые слабо прощупываются.

Введение в эксплуатацию роботов может спасти пациентов от травм вен и сократить финансовые издержки больниц.