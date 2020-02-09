По сути, роботы смогли заменить медсестру в процедурном кабинете и даже в чём-то превзойти её. В перспективе устройство сможет осуществлять не только забор крови, но и другие процедуры.

Роботы уже прошли клиническое исследование под надзором учёных из Ратгерского университета в США. Устройства продемонстрировали эффективность на уровне и даже выше, чем у медицинских работников. Общий показатель эффективности оказался равен 87%. А если брать только людей с «лёгкими» венами, то вообще 97%. Что касается обычных медсестёр, то они испытывают трудности в заборе крови у 27% пациентов с плохо просматриваемыми венами, и у 40% — с венами, которые слабо прощупываются.

Введение в эксплуатацию роботов может спасти пациентов от травм вен и сократить финансовые издержки больниц.