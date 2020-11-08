Наука и технологии
Сегодня 16:27
Роботы-солдаты могут составить часть британской армии к 2030 году
Если будет получено финансирование
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что к 2030 году 30 тысяч роботизированных солдат будут служить в британской армии. Они будут действовать бок о бок с людьми.
Об этом пишет The Guardian. Ник Картер призвал вооружённые силы страны приступить к ранее обещанному оборонному обзору. Он предположил, что к 2030 году ВС Великобритании будут включать в себя большое количество автономных или управляемых дистанционно машин.
«Я имею в виду, я думаю, что у нас может быть армия из 120 000, 30 000 из которых могут быть роботами, кто знает», — отметил Картер.
Инвестиции в роботизированное вооружение должны лечь в основу пятилетнего оборонного обзора.