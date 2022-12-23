Роботы-светлячки и овощные пластыри: изобретения 2022 года, вдохновлённые природой

1. Пластыри из бамии.

Они позволяют остановить кровотечение из сердца и печени собак и кроликов без швов. Бамия — это зелёный овощ со слизистой текстурой, который вдохновил учёного из канадского Университета Манитобы превратить его в медицинский клей.

2. Смазка из коровьей мокроты.

Это может звучать отвратительно, но оказалось, что смазка, сделанная из этого, позволяет уменьшить распространение некоторых инфекций, передающихся половым путём.

3. Роботы-светлячки.

Светлячки вдохновили учёных из Массачусетского технологического института на создание крошечных роботов размером с жука, излучающих свет во время полёта. Они могут обмениваться информацией друг с другом, что однажды может сделать их полезными для поисково-спасательных операций.

4. Муравьи, вынюхивающие рак.

Исследователи обнаружили, что один из видов муравьёв может по запаху обнаруживать рак у человека.

5. Чайные пакетики как кожа кальмара.

Кожа кальмаров вдохновила учёных на создание материала, который может сохранять кофе и еду тёплыми столько, сколько это необходимо .