Роботы теперь могут ходить по потолку

Главной задачей, стоявшей перед командой, было разобраться с механизмом сцепления, который позволяет роботу удерживаться на металлических поверхностях и облегчает его движение против естественной силы тяжести. Решение было найдено с помощью электромагнитов и магнитных эластомеров, позволяющих роботу изменять магнитные свойства каждой из своих ног.

MARVEL также обладает способностью сканировать поверхности на наличие щелей и отверстий. Исследователи запрограммировали робота на движение вокруг или над такими препятствиями.