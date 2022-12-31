Наука и технологии
16:22, 31 декабря 2022
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Роботы теперь могут ходить по потолку

Спасибо магнитам

Группа исследователей из Корейского института науки и технологии разработала четвероногого робота-скалолаза с намагниченными ногами. Их работа была опубликована в журнале Science Robotics.

Роботы теперь могут ходить по потолку

Фото: Seungwoo Hong et al.

Названный MARVEL, 8-килограммовое устройство может быстро передвигаться по различным поверхностям, таким как металлические полы, стены и потолки. MARVEL предназначен для использования в ситуациях, связанных с определенным риском для человека.

Роботы теперь могут ходить по потолку

Seungwoo Hong et al.

Главной задачей, стоявшей перед командой, было разобраться с механизмом сцепления, который позволяет роботу удерживаться на металлических поверхностях и облегчает его движение против естественной силы тяжести. Решение было найдено с помощью электромагнитов и магнитных эластомеров, позволяющих роботу изменять магнитные свойства каждой из своих ног.

MARVEL также обладает способностью сканировать поверхности на наличие щелей и отверстий. Исследователи запрограммировали робота на движение вокруг или над такими препятствиями.

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