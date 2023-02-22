Роботы теперь помогают проблемным детям учиться

"Использование роботов в системе государственного образования, безусловно, имеет большой потенциал", - сказала доктор Керстин Даутенхан, профессор электротехники и вычислительной техники. "В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что робот оказывает положительное влияние на учащихся".

Студентам с ограниченными возможностями обучения может быть полезна дополнительная поддержка в обучении, например, индивидуальное обучение и использование смартфонов и планшетов. Так, ученые провели серию тестов с небольшим человекоподобным роботом под названием QT. Способность робота выполнять жесты с помощью головы и рук, а также его речь и черты лица делают его очень подходящим для работы с детьми с нарушениями обучаемости, отмечают авторы работы.

Помимо разъяснения задачи, робот ставил цели. Если процесс обучения сбивался с пути, робот использовал такие стратегии, как игры, загадки, шутки, дыхательные упражнения и физические движения, чтобы вернуть студента к выполнению задания.