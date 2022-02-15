Роботы «уронили» активы на бирже из-за ошибки в переводе Зеленского

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Роботы «уронили» активы на бирже из-за ошибки в переводе ЗеленскогоЛюди тоже запаниковали
Вчера президент Украины выступил с обращением к нации. В нём он допустил одну саркастическую шутку, которая обвалила финансовые рынки. Из-за неправильного перевода и трейдеры, и торговые роботы создали панику на бирже.
Зеленский во время обращения объявил 16 февраля Днём единства украинцев. Он сказал: «нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единства». В англоязычном посте президента в Facebook фраза «нам кажуть» превратилась в «we are told». И роботы, и трейдеры восприняли это как подтверждение даты «вторжения».
В итоге 14 февраля индекс S&P 500 падал в моменте на 1,2%, а нефть ненадолго поднималась выше $95. Одновременно с этим подорожали швейцарский франк и японская иена — их инвесторы рассматривают как «безопасные» активы.
Источник: Bloomberg