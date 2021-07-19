Роботы вызвали пожар на складе

Наука и технологии
Сегодня в 15:22
Роботы вызвали пожар на складеВсё обошлось незначительным ущербом
Британский продовольственный онлайн-супермаркет Ocado выяснил, что роботы подвержены авариям. Компании пришлось отменить заказы покупателей после того, как столкновение роботов вызвало пожар на её складе в Лондоне.
Столкнулись три бота в складской системе. Пришлось эвакуировать людей. Хоть на объекте и сработала система пожаротушения, туда всё равно пришлось вызывать пожарных. К счастью, из-за инцидента повредился только 1% складской сети. На возобновление работы объекта уйдёт неделя.
Всего на складе есть три тысячи роботов, которые двигаются со скоростью четыре метра в секунду при доставке заказов. Как пишет Engadget, это чудо, что роботы компании, похожие на стиральные машины на колёсах, не столкнулись раньше при такой плотности.