Роботы вызвали пожар на складе

Столкнулись три бота в складской системе. Пришлось эвакуировать людей. Хоть на объекте и сработала система пожаротушения, туда всё равно пришлось вызывать пожарных. К счастью, из-за инцидента повредился только 1% складской сети. На возобновление работы объекта уйдёт неделя.

Всего на складе есть три тысячи роботов, которые двигаются со скоростью четыре метра в секунду при доставке заказов. Как пишет Engadget, это чудо, что роботы компании, похожие на стиральные машины на колёсах, не столкнулись раньше при такой плотности.