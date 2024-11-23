Роботы заменят не только людей: ученые создали робоголубей

Используя сочетание крыльев, хвоста с настоящими голубиными перьями и скелета, имитирующего реальный, робот может автономно регулировать форму крыльев и положение хвоста для поддержания стабильности во время взлета, крейсерского полета и посадки.

Испытания в аэродинамической трубе и на открытом воздухе показали, что «рефлекторные» движения хвоста и морфинг крыла PigeonBot II эффективно противодействуют неустойчивости при голландском шаге.

Полученные результаты могут изменить конструкцию будущих воздушных роботов, сделав их более стабильными и маневренными в различных условиях. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.