Rocket Lab’s Neutron США выбрали для теста доставки военного груза с космоса

Программа «Rocket Cargo» исследует использование ракет для быстрой доставки грузов в любую точку мира за часы, что может быть полезно для военных операций или гуманитарной помощи. Neutron, оснащённый девятью двигателями Archimedes на метане и кислороде, имеет возвращаемую первую ступень, что снижает затраты. В рамках миссии ракета запустит полезную нагрузку AFRL и продемонстрирует её возвращение, имитируя реальную логистику.

Rocket Lab уже сотрудничает с военными США, включая участие в программе NSSL с контрактом на $5,6 млрд. Запуск состоится с комплекса на острове Уоллопс, Вирджиния.