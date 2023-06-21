Rocket Lab запустила гиперзвуковую ракету-носитель по заказу властей США

Созданная на основе ракеты-носителя Electron компании Rocket Lab, HASTE имеет корпус из углеродного композита и 3D-печатный двигатель Rutherford, аналогичный своему предшественнику. Однако она оснащена маневренной третьей ступенью, позволяющей выводить гиперзвуковую полезную нагрузку весом до 700 кг.

Эти полезные нагрузки, включая гиперзвуковые аппараты воздушно-дыхательного, разгонного и баллистического входа, а также полезные нагрузки космического базирования, разделяются на высоте 80 км и на скоростях, достигающих 22 Маха.

Запуск нес нераскрытую полезную нагрузку для конфиденциального заказчика, а эксплуатировать HASTE будет дочерняя компания Rocket Lab - Rocket Lab National Security (RLNS), обслуживающая оборонное и разведывательное сообщество США.