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"Родину" COVID-19 хотят превратить в китайскую "долину спутников"В рамках улучшения космической программы Китая
Китайский город Ухань пообещал создать к 2025 году космическую промышленность стоимостью 100 млрд юаней (1,6 трлн рублей) и стать "долиной спутников" Китая, присоединившись к другим городам, которым поручено развивать этот сектор.
Ухань предлагает фирмам финансовые льготы в размере до 50 млн. юаней (около 811 млрд рублей) на реализацию проектов, связанных с производством спутников, ракет и космических аппаратов, согласно сообщению городских властей.
Суммы для внутреннего города скромны по сравнению с амбициозными планами других процветающих прибрежных городов, но эти усилия свидетельствуют об усилении стремления Китая стать крупной космической державой к 2030 году, сообщает издание Reuters.
Китай планирует создать огромные группировки коммерческих спутников, которые смогут предоставлять различные услуги. Правительство города Ухань планирует поощрять компании использовать оборудование, программное обеспечение и услуги местного производства.
Источник:Reuters
Автор:Максим МногословныйТеги: