"Родину" COVID-19 хотят превратить в китайскую "долину спутников"

Ухань предлагает фирмам финансовые льготы в размере до 50 млн. юаней (около 811 млрд рублей) на реализацию проектов, связанных с производством спутников, ракет и космических аппаратов, согласно сообщению городских властей.

Суммы для внутреннего города скромны по сравнению с амбициозными планами других процветающих прибрежных городов, но эти усилия свидетельствуют об усилении стремления Китая стать крупной космической державой к 2030 году, сообщает издание Reuters.

Китай планирует создать огромные группировки коммерческих спутников, которые смогут предоставлять различные услуги. Правительство города Ухань планирует поощрять компании использовать оборудование, программное обеспечение и услуги местного производства.