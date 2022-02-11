Родитель вернул $20 тысяч, потраченные ребёнком в игре Genshin Impact

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Родитель вернул $20 тысяч, потраченные ребёнком в игре Genshin ImpactЕму повезло
Популярная игра Genshin Impact использует модель микротранзакций. Это может доставлять неприятности родителям, чьи дети увлекаются игрой.
В конце 2021 года Лин Ченг Монг (Ling Cheng Mong) обнаружил, что у него просроченная задолженность по кредитной карте на сумму $20 000. Она была связана с почти сотней неизвестных транзакций. Выяснилось, что его дочь потратила все эти деньги в Genshin Impact в течение шести недель.
К счастью для Монга всё закончилось хорошо. Сначала ему удалось вернуть половину суммы, а потом банк вернул всю сумму.
Игра Genshin Impact вышла в сентябре 2020 года и за первый месяц с момента релиза принесла создателям $245 млн.
Источник: gamerant