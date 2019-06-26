Родители назвали ребёнка в честь Google

31-летний Энди (Andy) и 27-летняя Элла (Ella) выбирали между несколькими вариантами: Microsoft, iPhone, iOS и Windows. Были ещё варианты с именами пророков, но ни явно проигрывали в оригинальности. Идея с Google пришла к Энди, когда его жена была на седьмом месяце беременности. Никаких вторых имён у ребёнка нет. Просто Google.

Как объяснил Энди, он верит, что его сын, как и «корпорация добра», может сделать много полезного для общества. Несмотря на это, первые три месяца Элла стеснялась называть настоящее имя ребёнка и говорила знакомым, что его зовут просто «малыш». Теперь женщина свыклась с обстоятельствами, и даже гордо говорит, что её сын станет лидером, который поведёт за собой людей.