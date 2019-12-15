Наука и технологии
Сегодня 13:18
Родительский контроль от Apple оказался бесполезен
Дети могут его обойти
В iOS версии 13.3 появилась возможность ограничивать использование детьми iPhone для общения. Это ограничение распространяется на контакты в смартфоне. Официально обойти его можно введением PIN-кода, но, как выяснилось, этот метод не единственный.
Чтобы функция работала, нужно хранить все контакты в iCloud по умолчанию. Если это настроено не так, то ограничение можно легко снять. Например, ребёнку присылают сообщение с неизвестного номера, тот добавляет его в контакты, и после этого может без какого-либо лимита общаться с отправителем в FaceTime или Messages. Если бы опция работала правильно, то смартфон должен был бы запросить PIN-код при добавлении нового номера в контакты.
При использовании Apple Watch ограничение можно обойти ещё более простым способом. Достаточно просто попросить Siri отправить сообщение или позвонить.
Apple заявила, что уже работает над исправлением проблемы.