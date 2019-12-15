Родительский контроль от Apple оказался бесполезен

Чтобы функция работала, нужно хранить все контакты в iCloud по умолчанию. Если это настроено не так, то ограничение можно легко снять. Например, ребёнку присылают сообщение с неизвестного номера, тот добавляет его в контакты, и после этого может без какого-либо лимита общаться с отправителем в FaceTime или Messages. Если бы опция работала правильно, то смартфон должен был бы запросить PIN-код при добавлении нового номера в контакты.

При использовании Apple Watch ограничение можно обойти ещё более простым способом. Достаточно просто попросить Siri отправить сообщение или позвонить.

Apple заявила, что уже работает над исправлением проблемы.