Родственников «автора» анонимного Telegram-канала с критикой власти обыскивают

По информации канала, следователи и вооружённые люди врываются в квартиры родственников и ищут «Саню из Дагестана», того самого Александра Горбунова. Из-за обысков отец мужчины находится в предынфарктном состоянии, а матери пришлось участвовать в шестичасовом допросе. Полиция хочет задержать Александра Горбунова за телефонный терроризм.

Официального подтверждения обысков пока нет. Настоящий автор канала «Сталингулаг» отмечает, что из-за публикаций в СМИ может пострадать невинный человек. Первыми «раскрыли» личность автора «Сталингулага» журналисты РБК прошлым летом. Сам Горбунов эти заявления не комментировал.