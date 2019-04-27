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Родственников «автора» анонимного Telegram-канала с критикой власти обыскивают

Но личность автора лишь предполагаемая
Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» сообщил, что со вчерашнего дня у всех родственников предполагаемого автора канала проходят обыски. Речь идёт об Александре Горбунове из Махачкалы, создателем «Сталингулага» его назвало РБК.

По информации канала, следователи и вооружённые люди врываются в квартиры родственников и ищут «Саню из Дагестана», того самого Александра Горбунова. Из-за обысков отец мужчины находится в предынфарктном состоянии, а матери пришлось участвовать в шестичасовом допросе. Полиция хочет задержать Александра Горбунова за телефонный терроризм.

Официального подтверждения обысков пока нет. Настоящий автор канала «Сталингулаг» отмечает, что из-за публикаций в СМИ может пострадать невинный человек. Первыми «раскрыли» личность автора «Сталингулага» журналисты РБК прошлым летом. Сам Горбунов эти заявления не комментировал.

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