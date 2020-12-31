Наука и технологии
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Рогозин рассказал о планах России в космосе на 2021 год
Исследования Луны и дальнего космоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, чем госкорпорация собирается заняться в 2021 году. По его словам, запланирована работа над программами исследований Луны и дальнего космоса.
На своей странице в Twitter Рогозин поздравил россиян с Новым годом и рассказал, что в 2021 году Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Также в следующем году «продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику». Помимо этого Рогозин пообещал полёты «Ангары».
Издание РБК напоминает, что ранее глава Роскосмоса назвал глобальные цели России в космосе. Это расширение присутствия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для улучшения жизни на Земле.