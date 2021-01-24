Рогозин заявил о блокировке своего аккаунта в Facebook после критики посла США

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — заявил журналистам «РИА Новости» Рогозин.

Сама страница главы Роскосмоса в Facebook доступна для просмотра. Указанного поста на странице действительно нет.

Ранее Макфол написал в Twitter, что Путин «наступает на демократию и либерализм в России». Рогозин заявил, что не может не отреагировать на это. «Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», — написал глава Роскосмоса.