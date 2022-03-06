Рогозин заявил о появлении ракеты с неограниченной дальностью

«В этом году мы пополним арсеналы стратегических ядерных сил ещё одним межконтинентальным баллистическим комплексом "Сармат", который даст нам гарантии безопасной жизни лет на 35-40 вперед так же, как это дал нам комплекс "Воевода"», — приводит заявления Рогозина Naked Science.

Сообщается, что якобы дальность суборбитальной ракеты не ограничена в отношении целей на планете. «Сармат» также можно оснастить активно маневрирующими на гиперзвуке боевыми блоками «Авангард».

Отметим, что «Сармат» ещё даже не заступил на боевое дежурство. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев говорил, что это случится в 2022 году.