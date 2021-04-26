Рой дронов создал QR-код в небе

Над Шанхаем в небе летали 1500 дронов. Они были запущены в честь первой годовщины игры Princess Connect! Re:Dive. Беспилотники изобразили в небе не только QR-код, но и нескольких персонажей игры.

QR-код можно было отсканировать смартфоном. Он переводил человека на домашнюю страницу игры Princess Connect! Re:Drive. Код работает, даже если попытаться отсканировать фото, на котором запечатлены дроны в небе.

Беспилотники уже не раз использовались для рекламы. В 2016 году Uber применил дроны, чтобы показывать водителям в Мехико рекламу.