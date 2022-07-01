Рой крошечных роботов будет искать жизнь в подледном океане Европы

Рой крошечных роботов будет искать жизнь в подледном океане ЕвропыЭта идея уже получила финансирование NASA
“Из узкого ледоплавильного зонда, который будет прокладывать туннель через замерзшую кору спутника, крошечные роботы будут спущены под воду и поплывут далеко от своего корабля, чтобы изучать новый мир” – так в статье NASA объясняется новая концепция.
Роботы Шалера будут небольшими, что позволит компактно погрузить их в зонд. Они расширят научный охват ледоплавильного зонда и повысят вероятность обнаружения признаков жизни при оценке потенциальной обитаемости на далеком океаноносном небесном теле.
Кроме того, роботы SWIM смогут "собираться в стаи", как рыбы или птицы, уменьшая тем самым ошибки в данных за счет перекрытия измерений. Каждый робот будет иметь собственную двигательную установку, бортовой компьютер и систему ультразвуковой связи, а также простые датчики температуры, солености, кислотности и давления. Химические датчики для отслеживания биомаркеров - признаков жизни - станут частью второго этапа исследования Шалера.
На ранней стадии предусматривается создание клиновидных роботов, каждый из которых имеет длину около 12 сантиметров.