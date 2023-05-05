Рой спутников предложили использовать в создании 3D-карты всей поверхности Земли

LiDAR, что расшифровывается как Light Detection and Ranging, использует лазеры для измерения расстояния и может создавать подробные карты топологии Земли.

Ожидается, что группировка LiDAR компании NUVIEW позволит получить огромное количество информации, которая никогда ранее не была доступна в масштабе. Компания утверждает, что уже заключила контракты с потенциальными клиентами на сумму 1,2 миллиарда долларов.

NUVIEW прогнозирует, что ее данные могут быть использованы фермерами для оптимизации урожайности и использования воды, а также градостроителями для создания более эффективной и устойчивой среды в городах.

Компания утверждает, что ее группировка LiDAR будет собирать данные более чем в 100 раз быстрее, чем существующие коммерческие решения для аэрофотосъемки.