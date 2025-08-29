Rokid представила модель умных очков с дисплеями

По функционалу Rokid AI Glasses во многом похожи на Ray-Ban Meta*: они оснащены камерой на 12 Мп, динамиками открытого типа и встроенной моделью ИИ (ChatGPT). Очки умеют фотографировать, переводить речь, воспроизводить музыку и напоминать о делах.

Главное отличие от Meta* — наличие дисплеев. Благодаря им очки становятся полноценным инструментом дополненной реальности, а не только аксессуаром для фото и музыки.

Продажи Rokid AI Glasses начнутся в ноябре. Их цена составит 599 долларов, что также дороже, чем аналог Meta* (от 299 долларов). Однако первые покупатели смогут заказать их за 479 долларов и получить бесплатный зарядный кейс.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена