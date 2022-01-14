Ролик на YouTube впервые в истории набрал больше 10 млрд просмотров

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Ролик на YouTube впервые в истории набрал больше 10 млрд просмотровВсё благодаря детям
YouTube снова побил рекорд. И всё со старым роликом. Известное видео для детей Baby Shark Dance впервые в истории сервиса набрало больше 10 млрд просмотров.
Помимо этого, у ролика насчитывается 32 млн лайков. Ролик — незамысловатый анимационный клип на простую детскую песенку. Яркое видео с запоминающейся мелодией быстро стало хитом среди детей. Вероятно, они просматривают понравившееся видео снова и снова.
Ролик был выпущен в 2016 году. Таким образом он набрал 10 млрд просмотров почти за шесть лет. В ноябре 2020 года клип стала самым просматриваемым видео на YouTube за всё время, набрав более 9 млрд просмотров.
Сообщается, что «Baby Shark» начиналась как детская песня у костра, где каждый член семьи акул представлен различными движениями рук.
Источник: YouTube