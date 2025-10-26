Rollme представила недорогое умное кольцо с вибрацией

Благодаря встроенным датчикам и алгоритмам на основе ИИ, кольцо отслеживает сердечный ритм, уровень кислорода в крови (SpO₂), вариабельность сердечного ритма, качество сна, температуру кожи и даже “баланс настроения”. Кроме того, оно предлагает напоминания о менструальном цикле, советы по восстановлению после тренировок и SOS-функцию.

Аккумулятор держит до семи дней, портативный зарядный кейс увеличивает время работы до 60 дней. Смарт-кольцо доступно в двух цветах — Mineral Gray и Moonlight White, в семи размерах (7–13). Цена составляет $79,99.