Rolls-Royce начала испытания двигателя для тяжелых бомбардировщиков США

По контракту с ВВС США Rolls-Royce изготовит 608 таких двигателей. Компания создала двигатель F130 на основе своего коммерческого двигателя BR725, который уже налетал 30 миллионов часов на бизнес-джетах Gulfstream G650 и других гражданских и военных транспортных самолетах.

Rolls-Royce заявила, что испытания будут продолжаться в течение нескольких месяцев, хотя предварительные результаты уже оказались многообещающими. Испытания проводятся совместно с ВВС и компанией Boeing, которая отвечает за интеграцию двигателей в модернизированный парк самолетов B-52. По словам представителя Rolls-Royce, их двигатели приведут к “повышению топливной эффективности, снижению потребности в дозаправке в воздухе и значительному снижению эксплуатационных расходов для парка B-52”