Rolls-Royce решил построить собственные небольшие ядерные реакторы

В Rolls-Royce сообщили, что мини-реакторы можно будет перевозить по частям в различные части страны, чтобы дополнительную электроэнергию получали нуждающиеся предприятия.

Сообщается, что для один реактор занимает всего шесть тысяч квадратных метров площади. Всего для установки его на территории необходимо будет выделить чуть более 40 000 квадратных метров. Эти реакторы настолько малы, что, в теории, каждый городок сможет иметь собственный такой.

Rolls-Royce намерен построить 10-15 реакторов в течение десяти лет в разных частях Великобритании. Однако у этой идеи есть и противники — они считают, что стране вообще следует отказаться от ядерной энергетики.