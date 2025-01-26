Rolls-Royce соберет реакторы для атомных подводных лодок Великобритании

Соглашение охватывает проектирование, производство и техническое обслуживание ядерных реакторов, используемых в подводном флоте страны, обеспечивая «непрерывную работу сил ядерного сдерживания Великобритании». Эти силы сдерживания действуют с 1969 года, при этом на патрулировании всегда находится как минимум одна подводная лодка, оснащенная ядерными боеголовками.

Правительство утверждает, что контракт позволит упорядочить предыдущие соглашения и сэкономить 400 миллионов фунтов стерлингов в течение восьми лет за счет более эффективного производства и управления затратами. Rolls-Royce также расширит свои мощности в Дерби, включая академию, которая ежегодно обучает 200 стажеров.