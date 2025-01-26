Rolls-Royce соберет реакторы для атомных подводных лодок Великобритании

Опубликовано 26 января 2025, 12:001 мин.
Rolls-Royce соберет реакторы для атомных подводных лодок ВеликобританииЕё выделили 9 миллиардов фунтов стерлингов
Rolls-Royce подписала соглашение с Министерством обороны Великобритании на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов о производстве ядерных реакторов для подводных лодок Королевского военно-морского флота. Соглашение, получившее название Unity, позволит создать более 1000 новых рабочих мест, сохранить 4000 других и «поддержать национальную безопасность Великобритании», пишут СМИ.
Соглашение охватывает проектирование, производство и техническое обслуживание ядерных реакторов, используемых в подводном флоте страны, обеспечивая «непрерывную работу сил ядерного сдерживания Великобритании». Эти силы сдерживания действуют с 1969 года, при этом на патрулировании всегда находится как минимум одна подводная лодка, оснащенная ядерными боеголовками.
Правительство утверждает, что контракт позволит упорядочить предыдущие соглашения и сэкономить 400 миллионов фунтов стерлингов в течение восьми лет за счет более эффективного производства и управления затратами. Rolls-Royce также расширит свои мощности в Дерби, включая академию, которая ежегодно обучает 200 стажеров.