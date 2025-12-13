Росатом создаст отечественные МРТ-томографы с локализацией 80%

Первый опытный образец томографа, на 40% состоящий из российских комплектующих, должен быть собран уже в 2026 году и установлен в одном из медучреждений для испытаний.

Стратегия Росатома включает разработку полного цикла производства аппаратов, включая ключевые компоненты, с поэтапным замещением импортных деталей на российские. Цель — через три года представить готовый к серийному выпуску и регистрации томограф с высоким уровнем локализации.