Росатом создаст отечественные МРТ-томографы с локализацией 80%В ближайшие года
Госкорпорация «Росатом» планирует наладить серийное производство отечественных магнитно-резонансных томографов (МРТ) с локализацией изготовления до 80% в течение трёх лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Александра Тузова, первого заместителя гендиректора «Росатом науки», на конгрессе «Ядерная медицина 2025».
Первый опытный образец томографа, на 40% состоящий из российских комплектующих, должен быть собран уже в 2026 году и установлен в одном из медучреждений для испытаний.
Стратегия Росатома включает разработку полного цикла производства аппаратов, включая ключевые компоненты, с поэтапным замещением импортных деталей на российские. Цель — через три года представить готовый к серийному выпуску и регистрации томограф с высоким уровнем локализации.