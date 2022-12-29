Росавиация одобрила самолёт МС-21 с крылом и двигателями отечественного производства

23:25, 29 декабря 2022
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Росавиация одобрила самолёт МС-21 с крылом и двигателями отечественного производстваЭти элементы успешно заменили в конструкции самолёта
Пресс-служба Минпромторга России со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова сообщила, что Росавиация одобрила главные изменения в конструкции российского магистрального лайнера МС-21.
Фото: Discover24.ru
Речь идёт о замене ключевых элементов самолёта на отечественные двигатель ПД-14 и крыло. Одобрение этих элементов Росавиацией говорит об их успешной замене в конструкции самолёта.
«Российские самолёт МС-21, беспилотник вертолётного типа БАС-200, а также новая конфигурация вертолёта Ми-171 А3 и усовершенствованная версия "Ансата" получили одобрительные документы от Росавиации», — сказано в сообщении пресс-службы Минпромторга.