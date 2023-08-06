Росавиация: стране нужны около ста тысяч операторов дронов

Прогноз роста парка беспилотных летательных аппаратов огромен: по оценкам Минпромторга, к 2030 году ежегодно будет добавляться дополнительно 100 000 беспилотных летательных аппаратов. Однако точное количество операторов, необходимых для каждого типа беспилотных летательных аппаратов, еще предстоит определить.

Добряков подчеркнул, что индустрия беспилотных летательных аппаратов не нуждается в едином национальном операторе, так как это может нанести вред отрасли. Он считает, что разрешение конкуренции между операторами будет способствовать развитию отрасли.