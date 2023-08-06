Росавиация: стране нужны около ста тысяч операторов дронов

Росавиация: стране нужны около ста тысяч операторов дроновВскоре их может стать больше
Росавиация подчеркнуло потребность страны в 100 000 операторах беспилотных летательных аппаратов, передает РБК. Агентство зарегистрировало более 100 тыс беспилотных летательных аппаратов в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». По словам заместителя руководителя Росавиации Андрея Добрякова, такое количество операторов необходимо для начальной стадии проекта.
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Прогноз роста парка беспилотных летательных аппаратов огромен: по оценкам Минпромторга, к 2030 году ежегодно будет добавляться дополнительно 100 000 беспилотных летательных аппаратов. Однако точное количество операторов, необходимых для каждого типа беспилотных летательных аппаратов, еще предстоит определить.
Добряков подчеркнул, что индустрия беспилотных летательных аппаратов не нуждается в едином национальном операторе, так как это может нанести вред отрасли. Он считает, что разрешение конкуренции между операторами будет способствовать развитию отрасли.