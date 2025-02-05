«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты от птиц для авиации

ОРНИ включает в себя радиолокационную подсистему, которая с высокой точностью обнаруживает птиц и фиксирует их движение. Система автоматически включает средства отпугивания, такие как биоакустические устройства, чтобы предотвратить столкновения птиц с самолетами. Обновления программного обеспечения повысили точность распознавания объектов и производительность комплекса в целом.

Кроме того, новая версия системы ОРНИ имеет функцию автоматической аналитики больших данных. Она может выявлять зоны, где чаще всего находятся птицы, что помогает аэропортам заранее реагировать на потенциальные угрозы. Также была добавлена возможность восстановления событий за последний месяц для расследования инцидентов.

Система продолжает работать в защищенном информационном контуре и поддерживает ручной режим управления средствами отпугивания для экстренных ситуаций. Разработанная НИИ «Вектор», система ОРНИ прошла успешные испытания в Пулково, где показала свою эффективность в любых погодных условиях.

По словам директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Вячеслава Ляшука, модернизированная система отвечает не только текущим требованиям, но и способна адаптироваться к изменениям в орнитологической обстановке.