Росгвардия начала использовать беспилотники для поиска нарушителей режима самоизоляции

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. Отмечается, что поиск нарушителей будет проводиться в период майских праздников. Кроме беспилотников с видеонаблюдением будут применяться и вертолёты. Информацию о нарушениях будут передавать нарядам на местах патрулирования. Они далее будут проводить разъяснительную работу с гражданами.

Напомним, беспилотники для контроля ограничительных мер во время эпидемии применялись и в других странах. В Китае, например, с помощью дронов с громкоговорителями людей предупреждали о необходимости отправиться домой. То же самое происходило и в Испании.

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