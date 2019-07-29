Росгвардия отследит авторов публикаций о ведомстве в СМИ и соцсетях

Компания «М 13» ранее выигрывала аналогичный тендер Минобороны. Ей принадлежит система мониторинга «Катюша». Стоимость контракта между Росгвардией и исполнителем равна 1,78 миллионам рублей.

Отслеживать публикации будут в 1000 федеральных и 1500 региональных СМИ («Коммерсантъ», «Ведомости» и т.д.), в не менее 20 информагентствах и 10 000 интернет-СМИ. В список не попал только телеканал «Карусель». Под соцсетями имеются в виду «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а также Telegram.

Все тексты должны быть распределены по тональности (положительные, информационные, проблемные, отрицательные). Также в отчётах должны быть отражены количество упоминаний имён руководителей Росгвардии, соотношение позитивных и негативных публикаций и имена активных авторов.