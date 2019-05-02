Росгвардия посоветовала россиянам поменьше болтать в интернете

Это может быть опасно. По мнению представителей Росгвардии, соцсети — лучший источник информации для грабителей. Если станет известно, что квартира пустует, повысится вероятность её ограбления. Для охраны жилища стоит обратиться к профессиональным организациям. Среди таких организаций была названа, в том числе, ведомственная охрана Росгвардии.

«… без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие», — отметил представитель Росгвардии. — «...Также важно помнить, что не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках».

Кроме того, россиянам посоветовали не ставить геолокацию на своих фотографиях с отдыха.