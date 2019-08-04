Росгвардия проверила в деле новый пистолет

Демонстрация оружия состоялась на полигоне ЦНИИточмаша. «Удав» — пистолет общевойсковой и специальной комплектации под патрон 9×21 мм. На его базе институт также создал комплектацию под патрон 9×19 мм.

Представители Росгвардии проверили оружие в деле. И, похоже, остались довольны. По отзывам росгвардейцев, пистолет имеет хорошую эргономику, а его патроны с пулей повышенной пробиваемости оказались, действительно, эффективными. Использовать пистолет удобно как правой, так и левой рукой.

Впервые о разработке «Удава» публике рассказали в 2016 году. Однако на тот момент часть опытно-конструкторских работ уже была завершена. В июне первая партия «Удавов» уже поступила на вооружение российской армии. Новым пистолетом планируют заменить, в частности, пистолет Макарова, который стоит на вооружении уже почти 70 лет.